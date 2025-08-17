В российском городе предотвратили атаку по атомной станции

ФСБ предотвратила атаку ВСУ на Смоленскую АЭС

В Федеральной службе безопасности России сообщили о предотвращении атаки дронов на Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«Сорвана террористическая атака на объект атомной энергетики», — сказано в публикации.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, готовившего атаку 80 дронов на город. Он работал на украинские спецслужбы.