Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 17 августа 2025Мир

Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

Уиткофф: РФ и США нашли общее решение по гарантиям безопасности для Украины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа достигнуто общее решение по гарантиям безопасности для Украины. Об этом в интервью CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он назвал договоренность о коллективной защите Украины «крупным прорывом», сравнив ее с пятой статьей НАТО. «Мы достигли соглашения, что США и европейские страны смогут предложить Украине защиту, аналогичную пятой статье», — заявил он в эфире CNN.

При этом спецпосланник подчеркнул, что это решение учитывает российское требование о невступлении Украины в НАТО. «Путин четко обозначил, что членство Украины в НАТО — это красная линия», — пояснил Уиткофф, добавив, что окончательное решение должно устраивать украинскую сторону.

Отмечается, что это первый случай, когда Россия согласилась на подобные гарантии безопасности для Украины. Кремль пока не комментировал эту информацию.

Ранее Уиткофф заявил, что Москва якобы пошла на уступки насчет пяти регионов Украины. Он не стал раскрывать данные, о каких именно территориях идет речь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность мифа об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости