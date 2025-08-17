Путин и Трамп на переговорах достигли прорыва по гарантиям безопасности для Украины

Уиткофф: РФ и США нашли общее решение по гарантиям безопасности для Украины

На переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа достигнуто общее решение по гарантиям безопасности для Украины. Об этом в интервью CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он назвал договоренность о коллективной защите Украины «крупным прорывом», сравнив ее с пятой статьей НАТО. «Мы достигли соглашения, что США и европейские страны смогут предложить Украине защиту, аналогичную пятой статье», — заявил он в эфире CNN.

При этом спецпосланник подчеркнул, что это решение учитывает российское требование о невступлении Украины в НАТО. «Путин четко обозначил, что членство Украины в НАТО — это красная линия», — пояснил Уиткофф, добавив, что окончательное решение должно устраивать украинскую сторону.

Отмечается, что это первый случай, когда Россия согласилась на подобные гарантии безопасности для Украины. Кремль пока не комментировал эту информацию.

Ранее Уиткофф заявил, что Москва якобы пошла на уступки насчет пяти регионов Украины. Он не стал раскрывать данные, о каких именно территориях идет речь.