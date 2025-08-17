Раскрыты условия России для урегулирования на Украине

Reuters перечислил условия России для урегулирования конфликта на Украине

Предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, озвученное на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, включает отказ от прекращения огня до заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Условия РФ перечислил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Россия также хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территории ДНР и ЛНР, в обмен на что произойдет заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Также российская сторона готова покинуть «сравнительно небольшие» занятые районы Сумской и Харьковской областей.

Кроме того, Москва надеется на как минимум формальное признание суверенитета России над Крымом и хотя бы частичную отмену антироссийских санкций. Среди других требований РФ — запрет для Украины на вступление НАТО и официальный статус для русского языка и свобода деятельности Русской православной церкви в стране.

Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу. Уточняется, что если Донбасс перейдет под контроль армии России, то им будет открыт прямой путь на этот украинский город.