Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 17 августа 2025Мир

Раскрыты условия России для урегулирования на Украине

Reuters перечислил условия России для урегулирования конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, озвученное на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, включает отказ от прекращения огня до заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Условия РФ перечислил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Россия также хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территории ДНР и ЛНР, в обмен на что произойдет заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Также российская сторона готова покинуть «сравнительно небольшие» занятые районы Сумской и Харьковской областей.

Кроме того, Москва надеется на как минимум формальное признание суверенитета России над Крымом и хотя бы частичную отмену антироссийских санкций. Среди других требований РФ — запрет для Украины на вступление НАТО и официальный статус для русского языка и свобода деятельности Русской православной церкви в стране.

Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу. Уточняется, что если Донбасс перейдет под контроль армии России, то им будет открыт прямой путь на этот украинский город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    В России оценили возможность проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского 22 августа

    Раскрыты условия России для урегулирования на Украине

    Российский военкор обратился к Мелании Трамп после ее письма Путину

    На Басту подали в суд

    Раскрыто настроение Трампа после переговоров с Путиным

    Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща»

    Стала известна причина отказа Зеленского от условий России

    Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

    На Солнце почти не осталось пятен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости