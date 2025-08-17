WP: Зеленский отказался от условий России из-за страха за Одессу

Лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу. Причину отказа назвал источник The Washington Post (WP).

По словам источника издания, если Донбасс перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России, то им «будет открыт прямой путь на Одессу».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча прошла в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Российский лидер оценил диалог как очень хороший.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник, заявил, что власти Украины не поняли слова президента США Дональда Трампа об обмене территориями.