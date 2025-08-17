Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 17 августа 2025Россия

Россия отбросила назад ракетную программу Украины с помощью одного действия

Коц: РФ отбросила ракетную программу Украины, атаковав места хранения «Сапсанов»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска отбросили назад ракетную программу Украины с помощью одного действия — нанесения удара по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. На эту тему он порассуждал в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, данные, добытые нашей разведкой по проекту "Сапсан" пошли в дело», — указал журналист.

Он напомнил, что украинские ракеты имеют дальность до 750 километров, что позволило бы им долетать из Харькова до Москвы. «Такую возможность противнику давать нельзя. А значит необходимо последовательно выносить его ракетную программу», — заключил Коц.

Ранее ФСБ России назвала попадающие в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» города России и Белоруссии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отбросила назад ракетную программу Украины с помощью одного действия

    Ведущая европейского канала возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию

    Жители Подмосковья обвинили местные власти в варварском отношении к природоохранным зонам

    Петр Ян отказался считать Чимаева российским чемпионом UFC

    Немецкий канцлер поучаствует во встрече Трампа и Зеленского

    Набравшая миллионы просмотров блогерша попалась на лжи

    В Белоруссии предупредили о «групповых полетах» авиации НАТО у границ

    Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов на зарубежных курортах

    Вероятность гражданской войны в Европе оценили в 95 процентов

    Непобедимый Чимаев уничтожил чемпиона UFC. Как уроженец Чечни установил новый рекорд и завладел титулом?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости