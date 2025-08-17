Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

В Раменском округе мужчина повис на заборе после ДТП с квадроциклом

В поселке Быково Раменского округа после ДТП с квадроциклом мужчина повис на заборе вверх ногами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, двое мужчин ехали на квадроцикле, не успели вовремя затормозить и врезались в забор. Предположительно, россияне были пьяны.

После аварии один из мужчин застрял на заборе, зацепившись джинсами за конструкцию. Обоих участников заезда госпитализировали.

