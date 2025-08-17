Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 17 августа 2025Россия

Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

В Раменском округе мужчина повис на заборе после ДТП с квадроциклом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В поселке Быково Раменского округа после ДТП с квадроциклом мужчина повис на заборе вверх ногами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, двое мужчин ехали на квадроцикле, не успели вовремя затормозить и врезались в забор. Предположительно, россияне были пьяны.

После аварии один из мужчин застрял на заборе, зацепившись джинсами за конструкцию. Обоих участников заезда госпитализировали.

Ранее в Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как стало известно, на 133 километре трассы внедорожник протаранил остановившийся из-за лопнувшего колеса микроавтобус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил «быстро» провести встречу с Путиным и Зеленским. Трехсторонний саммит может состояться 22 августа

    Российский боец сбил несколько дронов из пулемета

    Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

    Кандидатуру приглашенного на встречу Трампа и Зеленского европейского лидера раскрыли

    Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

    «Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова?

    Популярная японская певица умерла незадолго до концерта

    Раскрыто содержание письма Путину от Мелании Трамп

    Стало известно о возможном участии Эрдогана в саммите ШОС

    Неподалеку от Крымского моста нашли мины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости