Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника в Петербурге

В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись микроавтобус и внедорожник
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как стало известно, на 133 километре трассы внедорожник протаранил остановившийся из-за лопнувшего колеса микроавтобус. В результате пострадали четыре человека. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

К посту приложено видео, на котором видно, что микроавтобус после столкновения перевернулся.

Ранее в Омской области в массовую аварию попал перевозивший футбольную команду автобус. В результате пострадали два человека. Предварительно, водитель транспортного средства не соблюдал дистанцию и столкнулся с иномаркой, которая, в свою очередь, въехала во впереди идущий грузовик.

