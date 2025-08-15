Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в российском регионе

Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в Омской области

В Омской области перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП. Пострадали два человека, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

На трассе столкнулись автобус, три грузовика и легковой автомобиль BMW. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с иномаркой, которая, в свою очередь, въехала во впереди идущий грузовик.

Как пояснили в ведомстве, из-за столкновения водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.

«В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы 19-летний пассажир автобуса и водитель одного из большегрузов», — сообщили в прокуратуре.

