Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 15 августа 2025Россия

Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в российском регионе

Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в Омской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Омской области перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП. Пострадали два человека, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

На трассе столкнулись автобус, три грузовика и легковой автомобиль BMW. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с иномаркой, которая, в свою очередь, въехала во впереди идущий грузовик.

Как пояснили в ведомстве, из-за столкновения водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.

«В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы 19-летний пассажир автобуса и водитель одного из большегрузов», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Липецкой области семь машин загорелись после крупного ДТП на трассе М-4 «Дон». Пострадал минимум один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Раскрыто предполагаемое местонахождение беглого бывшего российского депутата

    Молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны

    Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в российском регионе

    Недовольный россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане

    В Грузии не захотели идти на творческий вечер Макаревича

    В Челябинске проведут день «Смешариков»

    Слова Зеленского об успехах ВСУ на покровском направлении назвали приукрашенными

    Экипаж самолета объявил чрезвычайную ситуацию из-за потерявшего сознание пилота

    Эмили Блант заметили с кардинально новым имиджем на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости