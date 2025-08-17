Российские бойцы нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

Российские военные ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области. Об этом проинформировал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам», — отметил он.
Помимо этого, ВС РФ поразили скопление техники и артиллерийских систем в подконтрольной Киеву части ДНР, радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.
Ранее сообщалось, что российские военные вынудили спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) уйти с запорожского направления. Как уточнялось, бойцы спецназа ВСУ неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем в Запорожской области и несли большие потери.
В начале августа российские бойцы нанесли удар по ремонтной базе тяжелой техники Вооруженных сил Украины в Днепропетровске.