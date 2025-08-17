Бывший СССР
09:02, 17 августа 2025Бывший СССР

Российские бойцы нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

ВС России нанесли удары по объектам в Днепропетровской области, связанным с ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ударили по военным предприятиям в Днепропетровской области. Об этом проинформировал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область: удар по Павлограду, затем ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам», — отметил он.

Помимо этого, ВС РФ поразили скопление техники и артиллерийских систем в подконтрольной Киеву части ДНР, радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российские военные вынудили спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) уйти с запорожского направления. Как уточнялось, бойцы спецназа ВСУ неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем в Запорожской области и несли большие потери.

В начале августа российские бойцы нанесли удар по ремонтной базе тяжелой техники Вооруженных сил Украины в Днепропетровске.

