Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

Утром в воскресенье, 17 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Ранее 17 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к административному центру региона был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Глава региона также добавил, что опасность атаки украинских беспилотников в области сохраняется.