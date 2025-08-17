Россия
11:45, 17 августа 2025Россия

Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

Минобороны России: Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА в Воронежской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в воскресенье, 17 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Ранее 17 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к административному центру региона был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Глава региона также добавил, что опасность атаки украинских беспилотников в области сохраняется.

    Все новости