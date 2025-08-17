Российские военные за сутки сбили 300 украинских беспилотников и четыре управляемые бомбы

За истекшие сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Также в военном ведомстве рассказали, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.

Помимо этого, были поражены другие объекты ВСУ: склады хранения боеприпасов и БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.