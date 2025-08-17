Россия
07:18, 17 августа 2025Россия

Средства ПВО сбили 46 БПЛА над российскими регионами

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над рядом регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 22:55 16 августа до 6:00 17 августа.

Больше всего беспилотников (16) было сбито в Белгородской области. Еще 14 дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью. Также 9 БПЛА поразили в Воронежской области.

Кроме того, еще три дрона сбили в Брянской области. Еще по одной воздушной цели поразили в четырех регионах: Смоленская, Курская, Орловская и Калужская области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО 16 августа в период с 22:20 до 22:50 по мск сбили 29 БПЛА в трех российских регионах.

