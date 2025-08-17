Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:48, 17 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ испытывают нехватку людей и БПЛА на запорожском направлении
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на отдельных участках запорожского направления. Об этом рассказал специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Марио, сообщает в воскресенье, 17 августа, РИА Новости.

«Этот год — ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать. (...) И сами они не подготовлены», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по военным предприятиям в Павлограде Днепропетровской области. Помимо этого, ВС РФ поразили скопление техники и артиллерийских систем в подконтрольной Киеву части ДНР, а также радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

    Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

    Умер звезда «Супермена» и «Звездных войн»

    Зеленский назвал «лучшую линию для переговоров»

    Уиткофф заявил о бессмысленности прекращения огня на Украине

    Макгрегор отреагировал на чемпионство Чимаева в UFC

    Российский военный высказался о запасах техники и оружия у ВСУ

    Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

    Невеста и любовница спасли мужчину в коме от отключения аппаратов жизнеобеспечения

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости