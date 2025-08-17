Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ испытывают нехватку людей и БПЛА на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на отдельных участках запорожского направления. Об этом рассказал специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Марио, сообщает в воскресенье, 17 августа, РИА Новости.

«Этот год — ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать. (...) И сами они не подготовлены», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по военным предприятиям в Павлограде Днепропетровской области. Помимо этого, ВС РФ поразили скопление техники и артиллерийских систем в подконтрольной Киеву части ДНР, а также радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области.