Стало известно о новом взрыве вблизи Харькова

У Харькова произошел новый взрыв
Варвара Кошечкина
Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Новый взрыв произошел вблизи Харькова на северо-востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

«Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города», — пояснил он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сейчас во всей Харьковской области включен сигнал тревоги.

Ранее взрыв произошел в Черниговской области на севере Украины. Незадолго до этого также стало известно о взрывах под Харьковом. Речь шла об Изюме, где раздались два взрыва.

