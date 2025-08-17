Бывший СССР
В Черниговской области прогремел взрыв

На Украине сообщили, что в Черниговской области прогремел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Взрыв произошел в Черниговской области на севере Украины. Об этом написало издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

«В Чернигове прозвучал взрыв», — говорится в публикации.

При этом тревога в Черниговской области отменена. Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

12 августа в Харьковской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы. По данным украинских СМИ, речь шла о городе Изюме. В нем раздались два взрыва.

В этот же день несколько взрывов раздалось в подконтрольном Киеву Херсоне. При этом в находящихся под контролем Украины районах Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

