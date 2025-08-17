Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:46, 17 августа 2025Россия

Стало известно о ранениях генерала Абачева

Telegram-канал «Спросите у Расула»: Генерал Абачев получил ранения
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центе (НМИЦ) хирургии имени А.В. Вишневского. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

По данным источников канала, состояние военачальника оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее в августе сообщалось, что бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, осужденный за крупную аферу при закупке оборудования для Главного управления связи, попросился в зону специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что, так как ему сейчас 61 год, он подходит под требование к максимальному возрасту для высших офицеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Стало известно о ранениях генерала Абачева

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

    Уровень английского Путина оценили

    Члены «коалиции желающих» обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины

    Избитый американским рэпером охранник высказался о компенсации

    Рубио предупредил о риске роста цен на нефть из-за санкций против Китая

    Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости