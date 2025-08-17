Стало известно о ранениях генерала Абачева

Telegram-канал «Спросите у Расула»: Генерал Абачев получил ранения

Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центе (НМИЦ) хирургии имени А.В. Вишневского. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

По данным источников канала, состояние военачальника оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее в августе сообщалось, что бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, осужденный за крупную аферу при закупке оборудования для Главного управления связи, попросился в зону специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что, так как ему сейчас 61 год, он подходит под требование к максимальному возрасту для высших офицеров.