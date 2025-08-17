Турист утонул на российском курорте из-за недосмотра инструктора

Турист утонул в Геленджике из-за недосмотра инструктора

Турист утонул в Геленджике из-за недосмотра инструктора дайв-клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что инструктор погружает в воду одного-двух человек. Однако туристам на российском курорте предлагают и более дешевые тарифы, где собирается группа до четырех человек. При этом уточняется, что именно в том клубе, по вине которого случился инцидент, в отличие от других цена за погружение составляет 2,7 тысячи рублей.

По данным канала, предположительно инструктор распределил внимание между двумя группами по два человека. Мужчина оказался в другой паре и без присмотра специалиста. Когда сотрудник дайв-клуба вспомнил о нем, он уже лежал на дне моря.

В настоящий момент проводится экспертиза. Возможно, у туриста ухудшилось самочувствие при погружении, либо баллон был не полностью заполнен кислородом.

