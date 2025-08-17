Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:32, 17 августа 2025Путешествия

Турист утонул на российском курорте из-за недосмотра инструктора

Турист утонул в Геленджике из-за недосмотра инструктора
Мария Винар

Фото: Dominik_Spalek / Shutterstock / Fotodom  

Турист утонул в Геленджике из-за недосмотра инструктора дайв-клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что инструктор погружает в воду одного-двух человек. Однако туристам на российском курорте предлагают и более дешевые тарифы, где собирается группа до четырех человек. При этом уточняется, что именно в том клубе, по вине которого случился инцидент, в отличие от других цена за погружение составляет 2,7 тысячи рублей.

По данным канала, предположительно инструктор распределил внимание между двумя группами по два человека. Мужчина оказался в другой паре и без присмотра специалиста. Когда сотрудник дайв-клуба вспомнил о нем, он уже лежал на дне моря.

В настоящий момент проводится экспертиза. Возможно, у туриста ухудшилось самочувствие при погружении, либо баллон был не полностью заполнен кислородом.

Ранее сообщалось, что российские туристы с детьми отправились на экскурсию на остров Пхи-Пхи в Таиланде и едва не лишились жизни

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено

    Путешественница назвала самые опасные блюда в придорожных кафе России

    В США заявили о вреде перемирия для Украины при одном условии

    Турист утонул на российском курорте из-за недосмотра инструктора

    Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

    Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

    В Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете

    На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости