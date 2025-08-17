Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

Уиткофф: США предложили договоренность о защите Украины, подобную статье 5 НАТО

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает CNN.

Уиткофф рассказал, что американская сторона предложила договоренность о защите, подобную статье 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса. «Мы впервые слышим, что русские согласны на включение такого положения в мирное соглашение», — заявил он.

В то же время Уиткофф отметил, что президент России Владимир Путин не поддерживает идею Украины вступить в НАТО. «Поэтому мы обсуждали, исходя из того, что это останется в силе, и исходя из того, что украинцы могут с этим согласиться и смогут с этим жить», — объяснил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможности присоединения к Евросоюзу в рамках гарантий безопасности.