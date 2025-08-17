Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 17 августа 2025Мир

Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

Уиткофф: США предложили договоренность о защите Украины, подобную статье 5 НАТО
Мария Винар

Фото: Thomas Peter / Reuters

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает CNN.

Уиткофф рассказал, что американская сторона предложила договоренность о защите, подобную статье 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса. «Мы впервые слышим, что русские согласны на включение такого положения в мирное соглашение», — заявил он.

В то же время Уиткофф отметил, что президент России Владимир Путин не поддерживает идею Украины вступить в НАТО. «Поэтому мы обсуждали, исходя из того, что это останется в силе, и исходя из того, что украинцы могут с этим согласиться и смогут с этим жить», — объяснил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможности присоединения к Евросоюзу в рамках гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости