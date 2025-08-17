Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 17 августа 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о возможности присоединения к ЕС в рамках гарантий безопасности

Зеленский: Киев рассматривает присоединение к ЕС в рамках гарантий безопасности
Мария Винар

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о возможности присоединения к Евросоюзу (ЕС). Соответствующая трансляция с совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе появилась на YouTube.

«Мы рассматриваем возможность присоединения к ЕС в рамках гарантий безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Ранее он назвал условие для обсуждения территориальных вопросов. По его словам, разговор на данную тему может состояться только в ходе трехсторонней встречи России, Украины и США.

16 августа президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность встретиться с Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости