Зеленский заявил о возможности присоединения к ЕС в рамках гарантий безопасности

Зеленский: Киев рассматривает присоединение к ЕС в рамках гарантий безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о возможности присоединения к Евросоюзу (ЕС). Соответствующая трансляция с совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе появилась на YouTube.

«Мы рассматриваем возможность присоединения к ЕС в рамках гарантий безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Ранее он назвал условие для обсуждения территориальных вопросов. По его словам, разговор на данную тему может состояться только в ходе трехсторонней встречи России, Украины и США.

16 августа президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность встретиться с Зеленским.