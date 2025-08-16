Мир
Путин отреагировал на вопрос о встрече с Зеленским

Путин кивнул в ответ на вопрос о встрече с Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный ему накануне переговоров с главой США Дональдом Трампом вопрос о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Вы готовы ко встрече с Зеленским трехсторонней быстрой?», — задал журналист вопрос на русском языке. В ответ Путин коротко кивнул.

Вопрос прозвучал на фоне выкриков других журналистов, однако российский президент «его явно услышал», отмечается в сообщении.

Ранее Трамп назвал цель переговоров с Путиным. «Не мне вести переговоры о сделке по Украине, но я определенно могу создать условия для ее заключения», — сказал он. Глава Белого дома также подчеркнул, что следующая встреча может пройти с участием Зеленского.

