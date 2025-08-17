Бывший СССР
Зеленский назвал условие обсуждения территориальных вопросов

Зеленский назвал трехстороннюю встречу условием для обсуждения территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Территориальные вопросы могут обсуждаться только в ходе трехсторонней встречи президентов России, Украины и США. Такое условие назвал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместного заявления для прессы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция доступна на YouTube.

«Территориальные вопросы могут обсуждаться лидерами Украины и России только в ходе трехсторонней встречи с США», — отметил он.

По словам Зеленского, Россия якобы «не показывает, что трехсторонняя встреча состоится». 16 августа президент России Владимир Путин подтвердил свою готовность на встречу с украинским лидером.

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа.

