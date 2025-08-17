Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:46, 17 августа 2025Культура

Умер актер из «Бандитского Петербурга»

Актер Дмитрий Гранкин умер в 48 лет из-за сердечной недостаточности
Мария Винар

Кадр: сериал «Бандитский Петербург - 8»

В возрасте 48 лет скончался российский актер Дмитрий Гранкин. Соответствующее сообщение появилось на его странице во «ВКонтакте».

Артист, сыгравший в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей», умер 12 августа в 22:30 в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге. Причинами смерти стали сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, и перенесенный Гранкиным полгода назад инсульт.

«Дима до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно купил сап-борд, что бы покорять Балтику», — сообщается на странице актера.

Отпевание и похороны состоялись 17 августа в 12:00 на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Шустов, снявшийся в фильме «Битва за Родину», скончался в возрасте 78 лет. В Северо-Казахстанском театре драмы имени Погодина выразили искренние соболезнования родным и близким артиста.

Вот это да!
Комментарии отключены
Последние новости

Фон дер Ляйен назвала дату решения судьбы Украины

Зеленский назвал условия обсуждения территориальных вопросов

Консультации Зеленского с политиками ЕС описали фразой «надувают Вову как воздушный шарик»

В российском лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку

На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи авто

Месси установил рекорд

Въезд в центр Петербурга захотели сделать платным

В Раде заявили о предательстве Трампа

Умер актер из «Бандитского Петербурга»

Россиянам перечислили «ядовитые» для сердца продукты

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости