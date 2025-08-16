Культура
15:01, 16 августа 2025Культура

Умер актер фильма «Битва за Родину»

Актер Владимир Шустов скончался в возрасте 78 лет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Актер театра и кино Владимир Шустов, снявшийся в фильме «Битва за Родину», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Северо-Казахстанском театре драмы имени Погодина.

«В возрасте 78-ми лет в Петропавловске скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, Владимир Ефремович Шустов», — отмечается в заявлении.

В театре также выразили искренние соболезнования родным и близким Шустова. Церемония прощания с актером пройдет 17 августа в 11:00 в театре.

Владимир Шустов родился в 1947 году в Кизеле, Пермской области. Он окончил Омский университет имени Достоевского по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников». Актер снимался в таких фильмах как «Битва за Родину», «Смуглянка» и «Приказ вернуться живым».

6 августа скончался народный артист России, известный театральный актер Владимир Сафронов, ему было 84 года.

