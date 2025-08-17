В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Как уточняется, в период их действия три самолета ушли на запасные аэродромы.

«Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сразу два российских аэропорта — в Казани и Нижнем Новгороде (Стригино) — ограничили работу утром 17 августа. Как утверждалось, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Рано утром 15 августа ограничения на полеты вводились в аэропорту Самары. До этого полеты приостановили в аэропортах Саратова и Тамбова.