Два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно ограничили работу

Сразу два российских аэропорта — в Казани и Нижнем Новгороде (Стригино) — ограничили работу утром 17 августа. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях ввели в 05:59 по московскому времени.

Отмечается, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты временно запрещали в Сочи. Аэропорт города-курорта временно не принимал и не выпускал самолеты.