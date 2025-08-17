Въезд в центр Петербурга захотели сделать платным

Mash: Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным через пять лет

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на спикера Законодательного собрания (ЗакС) Александра Бельского.

Ввести плату за поездки в центр предлагается в рамках федерального эксперимента. В случае поддержки такой идеи, в Северной столице появятся считывающие устройства на мостах, в частности на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением автомобилей.

Отмечается, что подобная практика уже существует в Стокгольме. Изначально против нее выступали 70 процентов жителей, однако через некоторое время 90 процентов поддержали инициативу.

Ранее сообщалось, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро.