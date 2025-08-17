Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 17 августа 2025Экономика

Въезд в центр Петербурга захотели сделать платным

Mash: Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным через пять лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на спикера Законодательного собрания (ЗакС) Александра Бельского.

Ввести плату за поездки в центр предлагается в рамках федерального эксперимента. В случае поддержки такой идеи, в Северной столице появятся считывающие устройства на мостах, в частности на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением автомобилей.

Отмечается, что подобная практика уже существует в Стокгольме. Изначально против нее выступали 70 процентов жителей, однако через некоторое время 90 процентов поддержали инициативу.

Ранее сообщалось, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен назвала дату решения судьбы Украины

    Зеленский назвал условия обсуждения территориальных вопросов

    Консультации Зеленского с политиками ЕС описали фразой «надувают Вову как воздушный шарик»

    В российском лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку

    На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи авто

    Месси установил рекорд

    Въезд в центр Петербурга захотели сделать платным

    В Раде заявили о предательстве Трампа

    Умер актер из «Бандитского Петербурга»

    Россиянам перечислили «ядовитые» для сердца продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости