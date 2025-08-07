Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:19, 7 августа 2025Экономика

ВСМ Москва — Петербург включили в карту развития столичного метро

ВСМ Москва — Петербург включили в карту развития рельсового каркаса 2026-2030
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что включение магистрали в карту развития рельсового каркаса столицы подчеркивает «стратегическое значение проекта» для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры.

В будущем сеть высокоскоростных железных дорог должна охватить около 80 процентов населения России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

    В ДНР заявили о планах ВСУ использовать артиллерию российского образца

    Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками

    Дочь Заворотнюк показала фигуру в облегающем наряде через четыре месяца после родов

    В США назвали возможную встречу Трампа и Путина еще одной победой России

    В ЕС разочаровались отсутствием жесткости со стороны Трампа в отношении России

    OpenAI представила модель GPT-5

    Экс-главу Луганской ОВА освободили под залог

    В Германии починили пораженную Россией установку ВСУ Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости