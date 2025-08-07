ВСМ Москва — Петербург включили в карту развития столичного метро

ВСМ Москва — Петербург включили в карту развития рельсового каркаса 2026-2030

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что включение магистрали в карту развития рельсового каркаса столицы подчеркивает «стратегическое значение проекта» для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры.

В будущем сеть высокоскоростных железных дорог должна охватить около 80 процентов населения России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.