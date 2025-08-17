Мир
10:59, 17 августа 2025Мир

В Италии назвали переговоры на Аляске победой Путина

Джентилони: Встреча Путина и Трампа стала символическим унижением Запада
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Если рассматривать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с пессимистичной стороны, то итогом стало символическое унижение стран Запада. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони в интервью газете Stampa.

«Если быть пессимистами [переговоры завершились], символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много», — отметил он.

По словам Джентилони, президент России стал победителем в этой встрече. Такой вывод он сделал, исходя из приема, который Трамп организовал для Путина. «Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента», — заявил экс-премьер Италии.

Ранее президент России подчеркнул, что беседа с Трампом носила откровенный и содержательный характер.Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

