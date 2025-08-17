Бывший СССР
В подполье заявили о поставках наемниками наркотиков на передовую

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Наемники из Латинской Америки, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), наладили канал поставки наркотиков на передовую. Об этом сообщил представитель подполья в беседе с РИА Новости.

«Латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения. К процессу они подошли творчески: наркотики фасуются в окопные свечи и под видом благих намерений передаются в подразделения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, запрещенные вещества попадают на Украину через порт в Николаеве, где работают выходцы из стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что в 25-й бригаде ВСУ воюет подразделение наемников из Мексики Miquiztli Force.

