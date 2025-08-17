Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:06, 17 августа 2025Из жизни

В Приморье акула прокусила лодку рыбаков

Акула решила украсть рыбу у пары из Приморья и едва не потопила их лодку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Приморье акула прокусила лодку рыбаков, которые прикармливали хищницу. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Пара рыбачила во Владивстоке, у берегов острова Русский, когда заметила в воде хищницу. Сначала рыбаки просто наблюдали, как акула кружила вокруг их надувной лодки, и снимали видео. Она не боялось звука заведенного мотора. Однако акула, которую привлек садок с рыбой, опущенный в воду, решила украсть чужую добычу. Она внезапно атаковала и прокусила нижний баллон лодки. Это едва не потопило лодку. Рыбакам пришлось всю дорогу до берега подкачивать ее, чтобы не уйти под воду.

«Нельзя прикармливать диких хищников, они сразу начинают воспринимать человека или транспорт как источник пищи. Акулы в том числе. Те, кто ловит тунца и марлина тролингом, давно столкнулись с этой проблемой, мало уже кому удается вытащить улов целым, а то и вовсе одну голову. Даже рыба быстро учится, не говоря о медведях и псовых. На этот раз повезло не утонуть», — говорят опытные рыбаки.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Жизнь будто остановилась» Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
«Жизнь будто остановилась»Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
6 декабря 2019

Ранее сообщалось, что в Приморском крае местные жители были поражены, когда к их судну во время ночной рыбалки подплыл огромный морской хищник. По кадрам видно, как акула, длиной около трех метров, спокойно плавает вокруг лодки и постепенно скрывается в морской глубине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракетную программу Украины отбросили назад». Российские военные ударили по месту хранения ракет, способных долететь до Москвы

    Число пострадавших от взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось

    В российском городе предотвратили атаку по атомной станции

    Мерц предложил организовать встречу Путина с Трампом и Зеленским в Европе

    Российский боец-чемпион оценил уровень соперников Чимаева в UFC

    В Приморье акула прокусила лодку рыбаков

    Мошенники лишили москвичку четырех квартир

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Стало известно о полете Сафонова и украинца Забарного на матч ПСЖ на соседних креслах

    Военный раскрыл особенности пролетевших над Путиным на Аляске американских самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости