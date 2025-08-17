В пяти украинских городах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове, Сумах, Павлограде, Одессе и Херсоне произошли взрывы

В пяти украинских городах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом сообщает издание «Общественное».

В Харькове и Сумах зафиксированы удары баллистическими ракетами, отметили журналисты. В Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали громкие звуки, подробности не приводятся.

Как пишет издание «Страна.ua», более десятка беспилотников типа «Герань» атакуют Одесскую область, в Одессе были слышны взрывы. В Киеве объявлена угроза баллистики.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. В Киевской области в 23:42 последовал отбой.

Ранее днем, 17 августа, взрыв произошел в Черниговской области на севере Украины. Незадолго до этого также стало известно о взрывах под Харьковом. Речь шла об Изюме, где раздались два взрыва.