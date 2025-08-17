Россия
23:40, 17 августа 2025Россия

В Саратове погибла девочка из-за падения на нее деревянной скульптуры

В городском парке в Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Из-за падения скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове погибла девочка. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК России по Саратовской области.

«В Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье в городском парке на ребенка упала декоративная деревянная скульптура, уточнили в СК. Следователи осматривают место происшествия и проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Городская администрация сообщила в соцсетях, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка.

В июне в поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане. Как уточнялось, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.

    Все новости