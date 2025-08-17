В Саратове погибла девочка из-за падения на нее деревянной скульптуры

Из-за падения скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове погибла девочка. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК России по Саратовской области.

«В Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье в городском парке на ребенка упала декоративная деревянная скульптура, уточнили в СК. Следователи осматривают место происшествия и проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Городская администрация сообщила в соцсетях, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка.

