01:42, 17 августа 2025

В Сербии протестующие закидали полицейских пиротехникой

В Сербии начались столкновения протестующих с полицией
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сербии начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщил портал Blic.

Уточняется, что в городе Варево демонстранты закидали полицейских пиротехникой. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

По информации издания, протест в Варево организовали студенты и старшеклассники, обвинивших полицию в чрезмерном применении силы по отношению к демонстрантам 14 августа. Также студенты организовали акцию протеста в Новом Белграде и Земуне.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа.

