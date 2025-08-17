В США назвали условия России отправной точкой для переговоров по Украине

WP: Президент США Трамп стремится к заключению быстрого соглашения по Украине

Журналисты The Washington Post назвали условия России отправной точкой для переговоров по Украине. Соответствующий материал появился на сайте газеты.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп дал понять, что он отказывается от требования о прекращении огня и стремится к заключению быстрого соглашения, которое могло бы сделать российские условия отправной точкой для сделки. Кроме того, отмечается, что он сообщил европейским лидерам, что готов предоставить гарантии безопасности Украине в рамках соглашения, но при этом его детали пока не раскрываются.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал причину отсутствия сделки между Россией и США. По его мнению, вопрос территорий мог оказаться главной преградой для урегулирования конфликта.