В Госдуме назвали причину отсутствия сделки между Россией и США

Депутат Чепа: Вопрос территорий мог оказаться преградой для сделки России и США

Вопрос территорий мог оказаться главной преградой для заключения сделки России и США по урегулированию в Украине в рамках саммита на Аляске. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.

«Основной проблемой, очевидно, стали сложности в решении территориального вопроса», — сказал парламентарий.

По его словам, что быстрое решение всех спорных вопросов невозможно, в том числе из-за противодействия других внешних акторов. Депутат отметил, что считает вероятным проведение в дальнейшем второй встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп по итогам встречи с Путиным отказался конкретизировать, в чем именно заключаются точки согласия и разногласия между лидерами России и США. «Я бы не хотел раскрывать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично», — отметил глава Белого дома.