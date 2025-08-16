Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 16 августа 2025Мир

В Госдуме назвали причину отсутствия сделки между Россией и США

Депутат Чепа: Вопрос территорий мог оказаться преградой для сделки России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вопрос территорий мог оказаться главной преградой для заключения сделки России и США по урегулированию в Украине в рамках саммита на Аляске. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.

«Основной проблемой, очевидно, стали сложности в решении территориального вопроса», — сказал парламентарий.

По его словам, что быстрое решение всех спорных вопросов невозможно, в том числе из-за противодействия других внешних акторов. Депутат отметил, что считает вероятным проведение в дальнейшем второй встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп по итогам встречи с Путиным отказался конкретизировать, в чем именно заключаются точки согласия и разногласия между лидерами России и США. «Я бы не хотел раскрывать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично», — отметил глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    Стало известно о массовой гибели украинских штурмовиков ради видео о взятии села

    Военкор прокомментировал встречу Путина и Трампа

    Английский клуб захотел купить футболиста «Краснодара»

    В Госдуме назвали причину отсутствия сделки между Россией и США

    Помощник Путина ответил на вопрос о следующей встрече президентов России и США

    Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

    В России обратили внимание на не сработавший с Путиным трюк Трампа

    В Госдуме оценили итоги «исторического саммита» Путина и Трампа на Аляске

    «Скрытые от любопытных глаз» истребители США сопроводили борт Путина по пути из Аляски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости