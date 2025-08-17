Филиппо: Зеленский попытается сорвать мирный процесс в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европейского союза (ЕС) попытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского кризиса во время визита в Вашингтон. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа!» — написал он.

По словам политика, цель европейских лидеров и Зеленского — сабботировать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что едва ли может представить себе презрение, которое глава Белого дома Дональд Трамп должен испытывать к ним.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече Трампа с Зеленским. Кроме того отмечается, что украинский лидер прилетит в Брюссель в воскресенье перед переговорами с Трампом.