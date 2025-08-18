Россия
00:05, 18 августа 2025Россия

18 августа: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

18 августа российские географы отмечают профессиональный праздник. Во всем мире проводят мероприятия, посвященные исследованиям рака груди. Православные готовятся отметить Преображение Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 августа и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День географа

Впервые День географа провели в 2020 году по инициативе Русского географического общества. Дату выбрали в честь годовщины учреждения этой организации, в 1845-м.

Интересно, что в России профессия «географ» официально появилась лишь в 2021 году. До этого ситуация была неоднозначной, из вузов выпускали «географов», а на работу брали краеведов, учителей, климатологов и так далее. Теперь в России есть четыре новые специальности: инженер-географ, эксперт-географ, аналитик-географ и проектный специалист — географ.

Праздники в мире 18 августа

Всемирный день исследования рака молочной железы

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Этот день призван напомнить о важности своевременной диагностики одного из самых распространенных видов рака. По данным ВОЗ, около 16 процентов пациенток с онкологическим заболеванием страдают именно от этого вида рака. Только в России с начала 2023 года выявили 77 000 случаев заболевания.

Кстати, раку груди подвержены и мужчины, но в меньшей степени: на 100 больных женщин приходится один мужчина, страдающий от этого вида рака.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 августа

  • День смеющихся ангелов;
  • День противозачаточных средств;
  • Международный день вина пино-нуар.

Какой церковный праздник 18 августа

Предпразднство Преображения Господня

Предпразднство — один или несколько дней, предшествующих некоторым важным православным праздникам. В это время верующие должны закончить все дела, которые нельзя делать в праздник, и настроиться на соответствующий лад. Например, можно завершить уборку дома и подготовить яблоки к освящению на торжественной службе.

В день Преображения Господня верующие вспоминают, как Иисус Христос явил на Фаворе свою божественную сущность. Для верующих этот праздник имеет особенное значение: явив себя как Бога, Иисус показал людям, какое преображение ждет их самих по окончании земного пути.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа

  • День памяти мученика Евсигния Антиохийского;
  • День памяти священномучеников Анфира и Фавия, пап римских;
  • День памяти преподобномученика Иова Ущельского;
  • День памяти мученика Понтия Римлянина.

Приметы на 18 августа

  • Нельзя 18 августа оставлять открытыми кастрюли и другую посуду с едой — туда может проникнуть нечистая сила.
  • Найти в поле стебель, на котором выросло сразу несколько колосьев, — к большой удаче.
  • В этот день не стоит вести важные переговоры и заключать сделки — можно нарваться на мошенника.

Кто родился 18 августа

Лидия Литвяк (1921–1943)

Фото: AlphaSpecnaz / Twitter / Globallookpress.com

Лидия Литвяк, известная по прозвищу Белая Лилия, — советская летчица-ас истребительной авиации, командир авиационного звена и самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны. К августу 1943 года на ее счету было 168 боевых вылетов, 12 уничтоженных самолетов противника лично и четыре в группе. Легендарная летчица ушла из жизни в неполные 22 в ходе боев у реки Миус.

Патрик Суэйзи (1952–2009)

Американский актер изначально планировал связать свою жизнь с танцами и окончил балетную школу. Однако танцевальную карьеру ему пришлось оставить из-за травмы колена. Широкую славу Суэйзи приобрел после выхода картин «Изгои», «Грязные танцы», «Дом у дороги», «Привидение», «На гребне волны».

Кто еще родился 18 августа

