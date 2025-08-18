18 августа российские географы отмечают профессиональный праздник. Во всем мире проводят мероприятия, посвященные исследованиям рака груди. Православные готовятся отметить Преображение Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 августа и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День географа

Впервые День географа провели в 2020 году по инициативе Русского географического общества. Дату выбрали в честь годовщины учреждения этой организации, в 1845-м.

Интересно, что в России профессия «географ» официально появилась лишь в 2021 году. До этого ситуация была неоднозначной, из вузов выпускали «географов», а на работу брали краеведов, учителей, климатологов и так далее. Теперь в России есть четыре новые специальности: инженер-географ, эксперт-географ, аналитик-географ и проектный специалист — географ.

Праздники в мире 18 августа

Всемирный день исследования рака молочной железы

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Этот день призван напомнить о важности своевременной диагностики одного из самых распространенных видов рака. По данным ВОЗ, около 16 процентов пациенток с онкологическим заболеванием страдают именно от этого вида рака. Только в России с начала 2023 года выявили 77 000 случаев заболевания.

Кстати, раку груди подвержены и мужчины, но в меньшей степени: на 100 больных женщин приходится один мужчина, страдающий от этого вида рака.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 августа

День смеющихся ангелов;

День противозачаточных средств;

Международный день вина пино-нуар.

Какой церковный праздник 18 августа

Предпразднство Преображения Господня

Предпразднство — один или несколько дней, предшествующих некоторым важным православным праздникам. В это время верующие должны закончить все дела, которые нельзя делать в праздник, и настроиться на соответствующий лад. Например, можно завершить уборку дома и подготовить яблоки к освящению на торжественной службе.

В день Преображения Господня верующие вспоминают, как Иисус Христос явил на Фаворе свою божественную сущность. Для верующих этот праздник имеет особенное значение: явив себя как Бога, Иисус показал людям, какое преображение ждет их самих по окончании земного пути.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа

День памяти мученика Евсигния Антиохийского;

День памяти священномучеников Анфира и Фавия, пап римских;

День памяти преподобномученика Иова Ущельского;

День памяти мученика Понтия Римлянина.

Приметы на 18 августа

Нельзя 18 августа оставлять открытыми кастрюли и другую посуду с едой — туда может проникнуть нечистая сила.

Найти в поле стебель, на котором выросло сразу несколько колосьев, — к большой удаче.

В этот день не стоит вести важные переговоры и заключать сделки — можно нарваться на мошенника.

Кто родился 18 августа

Лидия Литвяк (1921–1943)

Фото: AlphaSpecnaz / Twitter / Globallookpress.com

Лидия Литвяк, известная по прозвищу Белая Лилия, — советская летчица-ас истребительной авиации, командир авиационного звена и самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны. К августу 1943 года на ее счету было 168 боевых вылетов, 12 уничтоженных самолетов противника лично и четыре в группе. Легендарная летчица ушла из жизни в неполные 22 в ходе боев у реки Миус.

Американский актер изначально планировал связать свою жизнь с танцами и окончил балетную школу. Однако танцевальную карьеру ему пришлось оставить из-за травмы колена. Широкую славу Суэйзи приобрел после выхода картин «Изгои», «Грязные танцы», «Дом у дороги», «Привидение», «На гребне волны».

Кто еще родился 18 августа