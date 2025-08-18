Забота о себе
08:30, 18 августа 2025

86-летний врач раскрыл секрет активной сексуальной жизни с молодой женой

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @estefi_pasquini

Аргентинский врач Альберто Кормийот заявил, что в свои 86 лет он регулярно занимается сексом с молодой женой. Секрет активной половой жизни в этом возрасте он раскрыл на шоу Puro Show, пишет издание El Trece.

«У меня молодая партнерша, и мы с ней прекрасно ладим. У нас было искусственное оплодотворение, но фертильность — это одно, а секс — другое. Мы занимаемся сексом два, три или даже четыре раза в неделю. Конечно, это не всегда так, потому что настроение иногда может меняться», — признался Кормийот.

По его словам, главный секрет высокой сексуальной активности заключается в регулярной физической активности. Врач пояснил, что, несмотря на заболевания суставов и другие проблемы со здоровьем, он старается как можно больше двигаться и, в отличие от многих людей, даже если у него что-то болит, не сидит на месте в ожидании, пока пройдет дискомфорт.

Кормийот добавил, что еще 30 лет назад написал статью, в которой выразил желание заниматься сексом до глубокой старости. Так оно и произошло, но многих людей до сих пор удивляет факт, что пожилой человек постоянно говорит об интиме.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация в пожилом возрасте полезна для здоровья. Так, самоудовлетворение, по ее словам, нормализует артериальное давление.

