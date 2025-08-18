Россия
13:10, 18 августа 2025Россия

Боец СВО рассказал о спасении целой группы российских военных за мгновение до взрыва

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Водитель подразделения ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» спас целую группу российских военных за мгновение до взрыва магнитной мины Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом старший водитель подразделения с позывным Механик рассказал в беседе с РИА Новости.

По данным агентства, автомобиль УАЗ, за рулем которого был боец с позывным Механик, вез расчет FPV для смены личного состава на линии боевого соприкосновения, а также продукты питания и боекомплект. Дорогу, по которой ехал российский автомобиль, за 15 минут до проезда ВСУ заминировали, сбросив с дрона «Баба-Яга» магнитные мины.

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал, что в последний момент разглядел в свете фар на обочине дороги небольшую магнитную мину, которая обычно срабатывает при приближении к ней тяжелых металлических объектов, и совершил маневр в сторону, чтобы не допустить подрыва под днищем автомобиля.

«Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой — разворотило бы нам всю машину», — вспомнил Механик, добавив, что боевое задание им удалось выполнить.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец СВО более трех километров нес на себе сослуживца из Узбекистана, чье ранение оказалось более серьезным. Обоим удалось спастись.

