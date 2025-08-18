Число отравившихся в российском детском лагере выросло

Mash: Число отравившихся в детском лагере в Башкирии выросло до 33

Число отравившихся в детском лагере «Патриот» в Башкирии выросло до 33. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пострадали пятеро взрослых и 28 детей. Из них 20 детей госпитализированы, еще восемь находятся в изоляторе детского учреждения.

Согласно результатам проверки, причиной отравления стала норовирусная инфекция, которая могла передаться через одного из сотрудников пищеблока в детском лагере.

О массовом отравлении в Башкирии стало известно ранее 18 августа. ЧП произошло в Стерлибашевском районе республики. Изначально сообщалось о 25 пострадавших.