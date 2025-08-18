Массовое отравление произошло в российском детском лагере

В Башкирии в детском лагере произошло массовое отравление

В Башкирии в детском лагере произошло массовое отравление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в Стерлибашаевском районе республики. Всего в больницу попало 25 человек, 22 из их числа — дети. Вскоре девятерых пострадавших отпустили домой, остальные все еще остаются под наблюдением врачей.

Сведений о том, что могло стать причиной отравления, не приводится.

Ранее еще одно массовое отравление произошло в детском лагере в Челябинской области. С жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились 22 ребенка, одного из них госпитализировали. Случившимся заинтересовались в прокуратуре.