Дензел Вашингтон призвал противостоять культуре отмены

Актер Дензел Вашингтон заявил, что нельзя отменить того, кто не согласен на это

Актер Дензел Вашингтон, известный по ролям в фильмах «Гладиатор 2» и «Тренировочный день», выступил против феномена кэнселинга в культуре. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Двукратный обладатель премии «Оскар» заявил, что не следит за социальными сетями, не интересуется «Оскаром» и не обращает внимания на возможную «отмену» в Голливуде.

«Кому какое дело? Мне все равно, кто на кого подписан. Невозможно одновременно вести и следовать. Я ни за кем не следую, следую за небесным духом, за Богом, я не следую за человеком. Вас не могут отменить, если вы не дали на это согласия», — поделился 70-летний Вашингтон.

Ранее стало известно, что Дензел Вашингтон принял крещение в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, расположенной в Нью-Йорке, США, и получил лицензию духовного лица.