Двое пенсионеров не выжили на роскошном частном острове стоимостью 600 миллионов долларов

Daily Mail: Два туриста не выжили на новом курорте Багамских островов

Два американских пенсионера не выжили во время отдыха на роскошном частном курорте Багамских островов — их нашли бездыханными в море и в бассейне с разницей в два часа. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 15 августа на новом курорте Celebration Key стоимостью 600 миллионов долларов. Компания Carnival Cruise Line приобрела его в июле 2025 года, чтобы использовать как остановку для туристов во время путешествий по Карибскому бассейну без посторонних отдыхающих.

79-летнего мужчину нашли бездыханным на пляже острова после снорклинга, 74-летнюю женщину — в бассейне при отеле. Их не удалось спасти.

Британский турист не выжил из-за таблетки во время отдыха на Ибице, Испания. 18-летний молодой человек отдыхал на главном тусовочном острове Европы с друзьями.