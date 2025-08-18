Путешествия
Двое пенсионеров не выжили на роскошном частном острове стоимостью 600 миллионов долларов

Daily Mail: Два туриста не выжили на новом курорте Багамских островов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wangkun Jia / Shutterstock / Fotodom

Два американских пенсионера не выжили во время отдыха на роскошном частном курорте Багамских островов — их нашли бездыханными в море и в бассейне с разницей в два часа. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 15 августа на новом курорте Celebration Key стоимостью 600 миллионов долларов. Компания Carnival Cruise Line приобрела его в июле 2025 года, чтобы использовать как остановку для туристов во время путешествий по Карибскому бассейну без посторонних отдыхающих.

79-летнего мужчину нашли бездыханным на пляже острова после снорклинга, 74-летнюю женщину — в бассейне при отеле. Их не удалось спасти.

