В «Спасской башне» примут участие представители Италии и Республики Сербской

В Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве примут участие европейские коллективы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Сергея Смирнова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

По словам организатора, в программе заявлены представители Италии и Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины). Смирнов сообщил, что европейские коллективы не пришлось долго уговаривать или предлагать им «бонусы» за участие.

«Ансамбль исторических флагоносцев города Кори мы показывали в Москве в 2011 и 2014 годах. Они откликнулись на наше предложение приехать без каких-либо проблем, сложных уговоров и маневров», — заявил он.

Также Смирнов рассказал, что «небольшой, но звонкий и симпатичный» оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской согласился на участие практически сразу. Всего на «Спасской башне» будут представлены 18 лучших военных оркестров силовых ведомств России, Африки и ряда арабских стран. Фестиваль пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве.

Ранее стало известно, что итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что мог бы переехать в Россию.