Европейские лидеры захотели увидеться с Зеленским перед его встречей с Трампом

Monde: Лидеры стран ЕС увидятся с Зеленским перед его встречей с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидеры стран Европейского союз (ЕС) увидятся с президентом Украины Владимиром Зеленским перед его встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК), передает газета Le Monde.

«Председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен и главы государств и правительств ЕС проведут в Вашингтоне подготовительную встречу с Зеленским перед визитом к Трампу», — говорится в публикации.

Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа. Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.

