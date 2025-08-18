Европейские лидеры захотели увидеться с Зеленским перед его встречей с Трампом

Лидеры стран Европейского союз (ЕС) увидятся с президентом Украины Владимиром Зеленским перед его встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК), передает газета Le Monde.

«Председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен и главы государств и правительств ЕС проведут в Вашингтоне подготовительную встречу с Зеленским перед визитом к Трампу», — говорится в публикации.

Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа. Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.