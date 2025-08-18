Экономика
08:21, 18 августа 2025Экономика

Названо условие нового повышения цен на рыбу

«Ъ»: Рыбопромышенные компании предупредили о росте цен из-за повышения экосбора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Российские рыбопромышленные компании предупредили, что планы властей по повышению экологического сбора ударят по экономике производства и приведут к новому росту цен. Об этом говорится в письме Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), направленном в Минсельхоз, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По оценке бизнеса, расходы на сбор вырастут с 110 миллионов рублей в год до 890 миллионов, из-за чего поставщикам придется повышать стоимость конечной продукции.

Как рассказал аналитик Рыбного союза Николай Мочалов, сильнее всего пострадают производители и импортеры консервов, так как экосбор на банки из жести предполагается увеличить в семь раз. Таким образом, для них расходы вырастут с 100 до 640 миллионов рублей в год. По его мнению, в целом для рыбной отрасли траты составят 2,5 миллиарда рублей.

В АСРФ объяснили, что для упаковки рыбной продукции в 2024 году было использовано 25 тысяч тонн картонной тары, 10 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности и 200 тысяч тонн полипропилена.

Для двух последних сегментов предлагается резко поднять как базовые ставки, так и повышающие коэффициенты. При этом сама упаковка за год выросла в цене на 15-20 процентов, также повысились расходы на логистику, топливо и другие категории.

Ранее стало известно, что Минприроды подготовило проект повышения ставок экосбора для всех 52 групп товаров и упаковки. В ведомстве подчеркнули, что такой рост заставит бизнес вкладываться в утилизацию и переработку, так как сейчас ему выгоднее заплатить.

Вместе с тем сами производители упаковки утверждают, что экосбор является квазиналогом. Дело в том, что у компаний нет возможности выполнить норматив утилизации упаковки из-за отсутствия вторичных ресурсов, нехватки утилизаторов в профильном реестре и проблем с раздельным сбором отходов в регионах.

