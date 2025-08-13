В правительстве предложили резко поднять один сбор

«Ъ»: Минприроды предложило на 50-80 % поднять ставки экосбора для всех товаров

Минприроды предложило резко поднять базовые ставки экологического сбора и коэффициенты к ним для всех облагаемых им категорий товаров и упаковки. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления пишет «Коммерсантъ».

Таким образом ведомство намерено довести ставки до экономически обоснованного уровня, что должно стимулировать бизнес самостоятельно утилизировать отходы и строить соответствующие мощности. Действующие ставки утверждены правительством в 2024 году сразу на три года, но теперь их предлагается поднять в среднем на 50-80 процентов от этих уровней.

Максимально вырастет ставка для пластмассовой упаковки — в 11 раз, до 32 тысяч рублей за тонну отходов. Меньше всего пострадают производители и импортеры шин, покрышек и резиновых изделий — плюс шесть процентов, до 11,8 тысячи.

Законодательство обязывает компании и импортеров утилизировать образующиеся в процессе их деятельности отходы либо самостоятельно, либо с привлечением соответствующих операторов. В противном случае бизнес должен платить экологический сбор.

По итогам прошлого года этот сбор принес 19,2 миллиарда рублей. Участники рынка считают, что инициатива Минприроды ускорит рост цен на товары, однако в компании «Российский экологический оператор» утверждают, что по всей потребительской корзине повышение не превысит 0,3 процента.

Заметнее всего рост ставок будет в продовольственной продукции — плюс 0,54 процента к общей стоимости. Например, масло, жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия могут подорожать на 0,4-0,7 процента из-за высокой доли упаковки в себестоимости. В категориях бытовой техники и электроники новый экосбор может добавить к стоимости 1,2 процента, а в сегменте чистящих и моющих средств — 1,1 процента.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что текущий уровень ставок действительно не стимулирует компании развивать переработку и строительство утилизационных мощностей, потому что платить экосбор выгоднее.

Ранее Счетная палата при оценке новой редакции финансового плана Минфина указала, что рост экологического сбора частично компенсирует падение нефтегазовых доходов бюджета.