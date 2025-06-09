Российский бюджет пополнят с помощью Центробанка

«Известия»: Бюджет получит 150 миллиардов рублей неучтенных доходов Банка России

В текущем году федеральный бюджет получит 163 миллиарда рублей ранее не учитывавшихся дополнительных доходов, из которых 150 миллиардов придется на прибыль Центробанка. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на новую редакцию финансового плана Минфина, пишут «Известия».

Банк России по итогам 2024 года отчитался о положительном финансовом результате в размере почти 200 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. По закону он обязан отправлять в бюджет три четверти заработанного. До этого регулятор несколько лет подряд сталкивался с убытком.

Прибыль ЦБ большей частью складывается из процентных доходов от рефинансирования средств коммерческих банков. Она напрямую зависит от величины ключевой ставки, которая в 2024 году находилась в диапазоне 16-21 процент годовых. В сентябре 2024 года, когда Минфин планировал бюджет, о финансовом результате регулятора говорить было рано, поэтому ведомство не учло его в принятой редакции.

Прочие неучтенные доходы складываются из перехода к прогрессивному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), что принесет пять миллиардов рублей, а также увеличения сбора административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (более пяти миллиардов рублей). Аудиторы не уточнили, откуда возьмутся еще три миллиарда.

Отдельно в Счетной палате отметили, что по 34 видам доходов расчеты вообще отсутствуют, что говорит о недостаточной прозрачности при составлении бюджета.

Общее падение доходов при пересмотре бюджета зафиксировано на уровне 1,8 триллиона рублей. Компенсировать падение нефтегазовых доходов на 2,6 триллиона предполагается в том числе за счет роста экологического сбора, безвозмездных поступлений, доходов от госпошлин и штрафов.

На прошлой неделе Центробанк впервые с сентября 2022 года снизил ставку — с 21 до 20 процентов годовых. Тем не менее с учетом замедления инфляции в последние месяцы жесткость реальной ключевой ставки (размер ставки за вычетом роста цен) сохранилась, что говорит о неизменной жесткости денежно-кредитной политики (ДКП).