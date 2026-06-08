Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:46, 8 июня 2026Наука и техника

Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни

Nature: Активность генов CDKN1A и LGALS3 помогает определить риск ранней смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrzej Kryszpiniuk / Unsplash

Исследователи проанализировали более 11 000 образцов тканей мышей, крыс, макак и человека и обнаружили общие молекулярные признаки старения. Эти признаки позволяют предсказывать, как быстро стареет тело и насколько велик риск ранней смерти. Работа опубликована в Nature.

Команда выделила гены, чья активность меняется с возрастом одинаково у разных видов и типов клеток. Особенно важны CDKN1A и LGALS3 — белки этих генов связаны с повышенным риском ранней смерти и развитием нескольких хронических заболеваний одновременно.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Ученые показали, что старение проявляется через несколько процессов: хроническое воспаление, постепенное «уставание» клеток, замедление обмена веществ и накопление повреждений ДНК. Эксперименты на клетках и животных показали, что некоторые вмешательства могут замедлять эти процессы или частично их обращать: перепрограммирование клеток, омоложение через соединение молодых и старых особей и раннее развитие эмбрионов.

Для точной оценки старения разных клеточных систем исследователи создали специальный алгоритм — так называемые «часы старения». Этот алгоритм измеряет «возраст» разных процессов в клетках и показывает, какие части тела стареют быстрее. Он показал, что хронические болезни ускоряют старение через воспаление, а диета с ограничением калорий и снижение активности гена Klotho помогают улучшать работу митохондрий и обмен веществ.

Эти открытия создают основу для разработки методов, которые могут замедлять старение и поддерживать здоровье на клеточном уровне.

Ранее ученые выяснили, что употребление чая усиливает влияние курения на биологическое старение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

    Выдача одного вида кредитов в России заметно упала

    В России снимут фильм по популярному подростковому роману

    Россияне начали переходить на покупки одежды за рубежом

    Украинских военных призвали сдаться в плен ВС РФ с помощью обещаний Зеленского

    Украина подверглась массированному удару

    Россиянка совершила преступление в защиту себя и матери

    Участник поисков загадочно исчезнувших в тайге Усольцевых предрек бессмысленность операции

    Перевалочный комплекс загорелся в российском портовом городе после атаки ВСУ

    Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok