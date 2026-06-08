Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни

Nature: Активность генов CDKN1A и LGALS3 помогает определить риск ранней смерти

Исследователи проанализировали более 11 000 образцов тканей мышей, крыс, макак и человека и обнаружили общие молекулярные признаки старения. Эти признаки позволяют предсказывать, как быстро стареет тело и насколько велик риск ранней смерти. Работа опубликована в Nature.

Команда выделила гены, чья активность меняется с возрастом одинаково у разных видов и типов клеток. Особенно важны CDKN1A и LGALS3 — белки этих генов связаны с повышенным риском ранней смерти и развитием нескольких хронических заболеваний одновременно.

Ученые показали, что старение проявляется через несколько процессов: хроническое воспаление, постепенное «уставание» клеток, замедление обмена веществ и накопление повреждений ДНК. Эксперименты на клетках и животных показали, что некоторые вмешательства могут замедлять эти процессы или частично их обращать: перепрограммирование клеток, омоложение через соединение молодых и старых особей и раннее развитие эмбрионов.

Для точной оценки старения разных клеточных систем исследователи создали специальный алгоритм — так называемые «часы старения». Этот алгоритм измеряет «возраст» разных процессов в клетках и показывает, какие части тела стареют быстрее. Он показал, что хронические болезни ускоряют старение через воспаление, а диета с ограничением калорий и снижение активности гена Klotho помогают улучшать работу митохондрий и обмен веществ.

Эти открытия создают основу для разработки методов, которые могут замедлять старение и поддерживать здоровье на клеточном уровне.

Ранее ученые выяснили, что употребление чая усиливает влияние курения на биологическое старение.