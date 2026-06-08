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Силовые структуры
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07:46, 8 июня 2026Силовые структуры

Россиянин с велосипедом набросился на сотрудницу полиции

На Сахалине следователи возбудили дело после нападения на полицейского
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который замахнулся велосипедом на сотрудницу полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

7 мая в дежурную часть ОМВД по Макаровскому району поступило сообщение о незаконной торговле алкоголем. Двое полицейских выехали на вызов, где установили личность правонарушителя и предложили ему проехать в отделение.

По версии следствия, мужчина отказался и начал угрожать правоохранителям насилием. В какой-то момент он замахнулся на полицейских велосипедом и попал по руке сотрудницы, которая выставила ее вперед для защиты лица. Затем фигурант толкнул полицейскую и схватил ее за форменное обмундирование. После этого злоумышленника задержали.

Ранее на Сахалине правоохранители задержали 41-летнего тувинца за нападение на полицейских прямо в участке.

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